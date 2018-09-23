رد فعل كارتيرون ولاعبو الأهلي على أهداف الفريق فى مرمي حورويا الغيني.. فيديو

رصدت عدسة صدي البلد، رد فعل كارتيرون مدرب الأهلي واللاعبين عقب إحراز الأهداف فى مرمي حورويا الغيني، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام نظيفه في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.



وعبر كارتيرون عن سعادته باحتفاله بأهداف فريقه مع الجهاز المعاون ، واحتفل أيضا إسلام محارب عقب أحرازه الهدف الثاني مع جماهير الأهلي في ملعب السلام.



واكتسح الاهلي هورويا الغيني برباعيه نظيفه عن طريق وليد سليمان وأسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.



وتأهل الأهلي إلي دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر.

