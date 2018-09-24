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6 فوائد غير متوقعة لتناول المشمش

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعد فاكهة المشمش من أهم الفواكه على الإطلاق لكنه فى المقابل يغفل الكثيرون تناولها إليك أهم فوائدها الصحية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. تخفيف الإمساك.. غني بالألياف التى تعمل كعمل ملين طبيعى .

2. مصدر جيد لفيتامين أ .. مصدر ممتاز لفيتامين (أ) الذي يساعد في صحة العين السليم ويحسن الرؤية. كما يحافظ فيتامين (أ) على نظام المناعة ويمنع أي نوع من الجذور الحرة من مهاجمة الجهاز المناعي.

3. جيد للقلب.. المشمش مليء بالألياف التي تساعد في الحد من الكوليسترول وتحافظ على صحة قلبك. يزيد المشمش الكوليسترول الجيد (HDL) ويخفض الكوليسترول الضار (LDL).

4. يقوي العظام.. يحتوي المشمش على كميات كبيرة من الكالسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز والفوسفور اللازمة لنمو العظام. إن تناول هذه الفواكه يوميًا سيمنع ترقق العظام ..

5. جيد للدم.. المشمش غني بالحديد الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء كما يمنع الإصابة بفقر الدم.

6. يحسن الأيض.. تناوله يساعد فى الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم لأنها تحتوي على معادن حيوية مثل البوتاسيوم والصوديوم. تحافظ هذه المعادن على توازن السوائل في الجسم وتوزع الطاقة على أجزاء مختلفة من الأعضاء والعضلات ، كما تعمل على تحسين عملية الأيض وتقليل تشنج العضلات.

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