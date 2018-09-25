إيهاب عباس: جماعة الإخوان تسيطر على المساجد في أمريكا

قال الإعلامي إيهاب عباس، إننا بحاجة إلى وسائل إعلام قوية لمواجهة الأفكار الإرهابية، ولابد من ترجمة البرامج السياسية في مصر بأكثر من لغة بهدف توصيل الصورة الحقيقة عن مصر للخارج.



وأضاف "عباس"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن قطر وجماعة الإخوان الإرهابية يعملون على توصيل أفكار متطرفة لهدم دول المنطقة، ولديهم أموال واستثمارات كثيرة يستخدموها في استخدامات عديدة تضر بمصالح الشعوب.



وأكد "عباس"، أن جماعة الإخوان متوغلة بشدة في المجتمع الأمريكي، ويسيطرون على المساجد في أمريكا.













