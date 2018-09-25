ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إيهاب عباس: جماعة الإخوان تسيطر على المساجد في أمريكا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
توك شو
قال الإعلامي إيهاب عباس، إننا بحاجة إلى وسائل إعلام قوية لمواجهة الأفكار الإرهابية، ولابد من ترجمة البرامج السياسية في مصر بأكثر من لغة بهدف توصيل الصورة الحقيقة عن مصر للخارج.

وأضاف "عباس"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن قطر وجماعة الإخوان الإرهابية يعملون على توصيل أفكار متطرفة لهدم دول المنطقة، ولديهم أموال واستثمارات كثيرة يستخدموها في استخدامات عديدة تضر بمصالح الشعوب.

وأكد "عباس"، أن جماعة الإخوان متوغلة بشدة في المجتمع الأمريكي، ويسيطرون على المساجد في أمريكا.






ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن سقوط شبكة تجسس قطرية

قبل عرض فيلم يوم الدين فى دور السينما.. ماذا تعرف عن مرض الجذام؟

تفاصيل أول رحلة للقطار السريع بين القدس وتل أبيب

أول تعليق من وزير الرياضة على خسارة صلاح لقب أفضل لاعب في العالم

شاهد.. تلميذ يبكي للعودة إلى البيت لاستكمال نومه

العاهل السعودي يزور المسجد النبوي .. صور

نجم مصري جديد ينضم للدوري التركي عبر بوابة جالطة سراي

مدير أمن الإسماعيلية يطمئن على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة

3 فنانين تقدموا لخطبتها.. كيف تغيرت ملامح ابنة عمر وسلمى بعد 10 أعوام؟

محمود رؤوف: سعيد بالعودة للأهلي.. وسنقاتل للفوز بكل البطولات

ميشيل سالجادو: محمد صلاح مختلف.. ومازال في بداية الصعود القمة

بعد فوز صلاح بـ بوشكاش.. ما ترتيب مصر بين الدول التي فاز لاعبوها بالجائزة؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

فيديو

مكرم محمد أحمد: السيسي يمثل أهم دولة فى الشرق الأوسط.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس الأمريكي يعلم حجم قوة مصر وقيمتها في المنطقة
أحمد موسى: مواقف مصر واضحة للجميع.. وليس لدينا ما نخفيه
طارق فهمي: تصريحات ترامب بشأن أوبك تخضع لاعتبارات المكسب والخسارة
أحمد موسى: ترامب أعطى دعما كبيرا لمصر.. ووجه الشكر للرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟