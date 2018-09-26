نياحة الراهب زينون المقاري بدير المحرق.. والنيابة تحقق في الوفاة

تنيح الراهب زينون المقاري بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، وتم نقله إلى مستشفى سانت ماريا عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وتجري النيابة حاليًا تحقيقاتها لمعرفة سبب الوفاة.



كانت اللجنة المجمعية للرهبنة وشئون الأديرة أصدرت قرارًا الشهر الماضي بنقل الراهب ضمن 6 رهبان من دير أبوم مقار بوادي النطرون، إلى دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، بعد حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير.