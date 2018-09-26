ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نياحة الراهب زينون المقاري بدير المحرق.. والنيابة تحقق في الوفاة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:42 ص
الراهب زينون المقاري
الراهب زينون المقاري
مايكل سمير
تنيح الراهب زينون المقاري بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، وتم نقله إلى مستشفى سانت ماريا عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وتجري النيابة حاليًا تحقيقاتها لمعرفة سبب الوفاة.

كانت اللجنة المجمعية للرهبنة وشئون الأديرة أصدرت قرارًا الشهر الماضي بنقل الراهب ضمن 6 رهبان من دير أبوم مقار بوادي النطرون، إلى دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، بعد حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير.

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك: هدفنا التأهل عربيا.. ونحتاج مؤازرة الجماهير

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

اختتام أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري حول سد النهضة.. صور

أكياس دم وثلاجة وأسلحة.. تعرف على محتويات سيارة ترامب الجديدة

الجيش الهندي يهدد بضرب باكستان

متحدث الكهرباء: لدينا احتياطي في الإنتاج يسمح لنا بتصدير الطاقة

الهند تتحدى الولايات المتحدة وتقرر التحايل على العقوبات

في عيد ميلادها.. سر رفض عائلة مشيرة إسماعيل زواجها من علي الحجار

رئيس الوزراء: سوق الجملة بسوهاج الجديدة يسهم في تنميتها

نياحة الراهب زينون المقاري بدير المحرق.. والنيابة تحقق في الوفاة

السعودية تمنع الوافدين من حمل 17 أداة.. والغرامة تصل إلى ألف ريال

السعودية وألمانيا تتفقان على إعادة سفيري البلدين بعد 10 أشهر من التوتر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

اختتام أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري حول سد النهضة.. صور

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

رئيس الوزراء يتفقد مدينة سوهاج الجديدة

جزيرة القرن الذهبى بالفيوم مقصد الملك فاروق لصيد الطيور..صور

فيديو

عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟