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أخبار العالم

تطور جديد يكشف عن قاتل الطالبة المصرية مريم في بريطانيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:11 م
مريم مصطفى المصرية
مريم مصطفى المصرية المقتولة في بريطانيا
رحيم يسري
اعترفت فتاتان بتورطهما في الاعتداء على الطالبة المصرية مريم المصطفى البالغة 18 عاما والتي قتلت بعد سحلها في مدينة نوتنجهام الإنجليزية، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ومثلت 6 فتيات أمام محكمة نوتنجهام، حيث اعترفت اثنان منهما بالاعتداء على الطالبة المصرية ، بينما نفت 4 فتيات أخريات مشاركتهن في الهجوم معترضين على التهم الموجهة إليهم.

ومن المقرر أن يصدر حكم بحق الفتاتين اللتين اعترفتا بذنبهما في 26 أكتوبر المقبل، كما ستستمع المحكمة الجنائية للفتيات الأخريات في يوم 25 أكتوبر.

يذكر أن الطالبة المصرية مريم مصطفى تعرضت في فبراير الماضي، لحادث أليم، حيث اعتدى عليها 6 فتيات يرجح أنهن من أصول إفريقية وانهلن عليها بالضرب بعد سحلها ، وتدهورت حالتها الصحية بسبب نزيف داخلي أدى لدخولها في غيبوبة ووفاتها بعد نحو 3 أسابيع من الحادثة.

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