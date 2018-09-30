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تعليم

وزير التعليم العالي يعتذر عن عدم حضور افتتاح وحدات علاجية بجامعة عين شمس

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
اعتذر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن عدم حضور افتتاح عددا من الوحدات العلاجية الجديدة بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

وقام بالافتتاح نيابة عن الوزير، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، حيث افتتح الوحدات العلاجية الجديدة، بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

من جانبها، أعلنت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، أنه سيتم افتتاح 4 وحدات مميزة هي: وحدة العلاج بالأكسجين تحت الضغط، ووحدة العلاج الحسي، ووحدة العلاج المائي، والعلاج بالتيارات المائية.

ونوهت عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، إلى أنه من المقرر أيضا افتتاح جهاز تأهيل مرضى التبول، والتبرز اللاإرادي، والتغذية المرجعية.
وزير التعليم العالي يعتذر عن عدم حضور افتتاح وحدات علاجية بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يعتذر عن عدم حضور افتتاح وحدات علاجية بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يعتذر عن عدم حضور افتتاح وحدات علاجية بجامعة عين شمس

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