فوز 30 عالما وباحثا بجوائز جامعة القاهرة لعام 2017

أعلن مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه، اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2017، بأنواعها، التميز، والجامعة التقديرية، والجامعة للتفوق العلمي، والتشجيعية.



وفاز بالجوائز 30 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية، وبلغت قيمة جوائزهم مليونين، و 120 ألف جنيه.



ففي جوائز التميز، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 200 ألف جنيه، فاز كلًا من الدكتور معتز سيد عبد الله بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور أحمد فؤاد علي باشا بكلية العلوم في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور حسن إبراهيم أنيس بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور محمد مجدي عبد الوهاب بكلية العلوم في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، فيما حُجبت جوائز العلوم الأساسية والطبية والصيدلية والتكنولوجية المتقدمة.



وفي جوائز الجامعة التقديرية، وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور سعيد محمد محمد توفيق بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والراحل الدكتور عبد الرحمن محمد السيد بشطر بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور حسين حسن رزق بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور عادل خليل حسن خليل والدكتور عماد الدين خلف الحسيني بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية (مناصفةً)، والدكتور حسني عوض البنا بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور كمال محمد حامد داود بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، فيما حُجبت جوائز العلوم الاجتماعية وجائزة نجيب محفوظ في مجال الإبداع الفكري والأدبي.



وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور حمد عبده علي الشريف والدكتور ولاء محمد سيف بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية (مناصفةً)، والدكتور محمد عبد الفتاح يوسف بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور أشرف محمد عبد الرحمن بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية، والدكتور خالد سيد أحمد توفيق عيسي بكلية العلوم في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتورة نادية إمام علي الجمل بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور حامد محمد محمود سالم بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، فيما حُجبت جوائز العلوم الإنسانية والتربوية والعلوم الاجتماعية.



وفي جوائز الجامعة التشجيعية، وعددها 26 جائزة وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، فاز كل من الدكتورة زينب محمد عبد الحميد عوض والدكتور محمد شاكر محمد سالم بكلية العلوم في مجال العلوم الفيزيائية، والدكتور عمرو محمد عبد المنعم والدكتورة ماجدة فكري محمود محمد بكلية العلوم في مجال العلوم الكيميائية، والدكتور أحمد محمد جلال سليمان والدكتور محمد إبراهيم جابر شعلان بكلية الطب البيطري والدكتور محمد ابراهيم محمد الصبري بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية، والدكتور أحمد الحسيني محمد كامل بمعهد الليزر في مجال العلوم البيولوجية، والدكتورة رحاب نبيل محمد شما والدكتورة نهي فوزي حامد عبد القادر بكلية الصيدلة والدكتورة هند ابراهيم حسن شوشة بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور أحمد يحيي شاش والدكتور محمد حسانين محمد سرور والدكتور محمد علي محمد رشدي بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، فيما حُجبت جوائز العلوم الإنسانية والتربوية والعلوم الاجتماعية والرياضيات والعلوم الجيولوجية.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن لجان التحكيم تكونت من أساتذة كبار من خارج الجامعة ومن الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم استحداث عدد من المعايير الجديدة من بينها الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، مُضيفًا أنه تم إجراء بعض التعديلات على معايير جوائز الجامعة لتواكب التغييرات العالمية فى البحث العلمى.



وأعلن الخشت عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة في نفس المجالات لعام 2018 بدءًا من أول أكتوبر 2018، بالإضافة إلى استحداث جائزة جديدة باسم الأميرة فاطمة للمرأة بقيمة 100 ألف جنيه يتم منحها للمرأة من عضوات هيئة التدريس بالجامعة التي تقوم بمساهمات في تطوير الجامعة علميًا وأكاديميًا وخدمة المجتمع، أو إسهامات واضحة في مجال العلم والفكر والأدب، أو أعمال خيرية علي مستوي الجامعة والوطن.