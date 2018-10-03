أحمد موسى: العذبة فضح المستور داخل العائلة المالكة في قطر

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الإخواني عبدالله العذبة مستشار تميم بن حمد ورئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، هو جاسوس لـ محمد مرسي، معقبا: «دا أقرب واحد لـ تميم، تميم مش بيروح مكان إلا أما عبد الله يقول له يمين أو شمال».



وأضاف "موسي"، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"،: «عبدالله ليه مكالمات مع ناس ولاد عم تميم، ويكشف المستور عن اللي بيحصل في قطر، وعن اللي بيحصل في قصر تميم».



وأشار إلي أن عبدالله العذبة فضح الأمور المستورة داخل العائلة المالكة في قطر، مؤكدا أنه أحد أذناب النظام القطري الخائن.



ولفت إلي أن عبدالله العذبة أهان العائلة الحاكمة في قطر، وأهان الشيخة موزة.



