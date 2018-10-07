محافظ الإسكندرية: مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي غير مسبوقة وعالمية

قال محافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة، إن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية "١٠٠ مليون صحة" غير مسبوقة وتعد عالمية.

وأوضح قنصوة - خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، حول المبادرة، بحضور كافة الجهات وأعضاء مجلس النواب - أن المبادرة، والتي انطلقت في بداية شهر أكتوبر الجاري، وتستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، تستهدف في الإسكندرية 3.6 مليون مواطن، مشددا على أهمية تكاتف كافة الجهات من أجل أن تحقق المبادرة المستهدف منها.

وأشار إلى أهمية دور الإعلام في توصيل الرسالة ونشر الوعي حول المبادرة وتعريف المواطن بها في كافة المواقع، مضيفا أن الشباب يعد قوة محركة ومهمة في المجتمع، ولذلك يجب أن يكون له دور قوي في تفعيل المبادرة.

وأشاد المحافظ بمستوى التجهيز وكذلك فريق عمل الإسكندرية المشارك في المبادرة، والذي يعمل كفريق متكامل وفعال، مؤكدا أن جميع الجهات المشاركة بالمبادرة من أجهزة المحافظة التنفيذية والصحة وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني وغيرها تعمل لنجاح المبادرة وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجهها.

وأكد أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض فيروس "سي" والذي كان مرضا فتاكا أصاب عددا كبيرا من مواطني مصر ليس له علاج منذ عدة سنوات، إلا أن الدولة المصرية بإرادتها نجحت في توفير العلاج للمرضى، وأن ما وصلت له في شأن هذا المرض يعد إنجازا "نسعى لتحقيق أرقام عالمية في القضاء عليه".

وناشد قنصوة، مواطني الإسكندرية للمشاركة في المبادرة قائلا "انزل شارك واتطمن، صحتك هي رأس مالك الحقيقي".