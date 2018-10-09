أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الثلاثاء..



وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.49 جنيه للشراء، 20.60 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.28 جنيه للشراء، 23.41 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.98 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع، والين الياباني 15.83 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.



وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 677 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 592 جنيها للجرام، وسجل عيار "18" نحو 508 جنيهات للجرام، والجنيه الذهب 4740 جنيهًا.

