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أخبار البلد

سفير سويسرا: بدء انطلاق الرحلات الجوية بين جنيف والغردقة خلال 3 أيام

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:32 م
بول جارنييه سفير
بول جارنييه سفير سويسرا لدى مصر
أ ش أ
أعلن بول جارنييه سفير سويسرا لدى مصر عن انطلاق الرحلات الجوية بين جنيف والغردقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح جارنييه، خلال كلمته بمناسبة العيد الوطني لسويسرا ومرور 30 عاما على تأسيس المركز الثقافي السويسري في مصر، أنه سيتم افتتاح قنصلية سويسرا يوم ٢١ أكتوبر الجاري في الجونة.

وأكد السفير أن العام الجاري شهد تكثيفا للعلاقات "المصرية السويسرية" ولقاءات رفيعة مستوى كان أخرها اللقاء المثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره السويسري آلان بيرسيه على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

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