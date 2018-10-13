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وكيل صحة البحر الأحمر يحيل أطباء وحدتي سفاجا وأم الحويطات للتحقيق

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
كشفت زيارة مفاجئة، أجراها الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، للوحدات الصحية عن "تزويغ" عدد من الأطباء من نوبتجيات عملهم وإغلاق أقسام الاستقبال.

وكان مرعى، فاجأ الوحدتين الصحيتين بأم الحويطات، وسفاجا، لمتابعة انتظام العمل ومدى التزام الأطباء بالحضور وتبين عدم وجود أطباء بقسم الاستقبال، وتغيب الأطباء بالوحدتين.

كما فاجأ وكيل الوزارة مستشفى سفاجا وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والحضانات والرعاية المركزة والأشعة، واطمأن على حسن سير العمل بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحويل الأطباء المتغيبين والمخالفين للتحقيق معهم بإدارة الشئون القانونية بالمديرية، وتشكيل لجنة من الطب العلاجي والرعاية الأساسية بالمديرية للمرور الدوري على المستشفيات والوحدات الصحية وعرض تقرير وافٍ عنها.

وقال إنه قرر إحالة 22 طبيبا وممرضا من العاملين بالوحدات الصحية بسفاجا للتحقيق، بسبب عدم التزامهم وتغيبهم عن العمل.
وكيل صحة البحر الأحمر يحيل أطباء وحدتي سفاجا وأم الحويطات للتحقيق
وكيل صحة البحر الأحمر يحيل أطباء وحدتي سفاجا وأم الحويطات للتحقيق
وكيل صحة البحر الأحمر يحيل أطباء وحدتي سفاجا وأم الحويطات للتحقيق
وكيل صحة البحر الأحمر يحيل أطباء وحدتي سفاجا وأم الحويطات للتحقيق
وكيل صحة البحر الأحمر يحيل أطباء وحدتي سفاجا وأم الحويطات للتحقيق

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