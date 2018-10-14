رمضان عبد المعز يوضح سبب تسمية زوجة النبي بـ أم المساكين.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن السيدة زينب بنت خزيمة زوجة النبي كان يطلق عليها في الجاهلية وحتى بعد الإسلام أم المساكين لكثر إنفاقها وإطعام المساكين رحمة بهم.





وأضاف "عبدالمعز"، خلال لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن السيدة زينب بنت خزيمة لم ترَ مسكينًا إلا وتعطيه وتطعمه وتسعى لقضاء حاجته، متابعا: قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها وهي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ.





وتابع: لم تبقَ في بيت رسول الله إلا ثمانية أشهر وبعدها توفاها الله بالمدينة المنورة وعمرها لم يتجاوز الـ30 عاما.



