جهاز شئون البيئة يطلق مبادرة حراس النيل من مركز إعلام قنا

أطلق فرع جهاز شئون البيئة بقنا، اليوم، مبادرة "حراس النيل" من مركز إعلام قنا، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والتى تهدف للحفاظ على نهر النيل والبيئة من خلال سلسلة ندوات بالمدارس والمؤسسات الحكومية.



افتتحت فعاليات المبادرة بعرض فيلم تسجيلى عن نهر النيل والتعريف بالمبادره أعقبها ندوة بمقر مركز الإعلام، بحضور خيرية عبدالخالق-مدير إعلام جنوب الصعيد، ومدير مركز الإعلام، والمهندس أسعد محمد- مسئول الاعلام والتوعية بفرع جهاز شئون البيئه، و أحمد نصر- مدير إدارة التربيه السكانية والبيئية بمديرية التربية والتعليم، وأدارتها سهير السيد- أخصائى الاعلام بالمركز.



بدأت فعاليات الندوة بكلمة خيرية عبدالخالق مدير إعلام جنوب الصعيد، ومدير مركز الإعلام ، أكدت خلالها أن مركز إعلام قنا شارك فى العديد من المبادرات مع جهاز شئون البيئة، من أبرزها" زراعة الأسطح- إعادة تدوير المخلفات الزراعية - رواد البيئة" ضمن جهود المركز فى نشر الوعى البيئي والحفاظ على نهر النيل من التلوث، و وفق خطة عمل الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وبتوجيهات من قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة برئاسة المستشار عمرو محسوب النبى- رئيس القطاع.



وتحدث أحمد نصر- مدير عام التربية السكانيه والبيئة بمديرية التربية والتعليم بقنا، عن دور التربية والتعليم فى التوعية البيئية من خلال إقامة مسابقات بيئية أبرزها المشروع البيئى فى إعادة تدوير أوراق الأشجار و فوز مدرستين، إضافة لمسابقات ترشيد الاستهلاك و إعادة تدوير المخلفات ومسابقات الرسم لتلوث الهواء، كما أن التوعية البيئية تتناول قضية بيئية و حلها خلال الإذاعة المدرسية يوميًا، مؤكدًا أن التربية السكانيه والبيئة بمديرية التربية والتعليم بقنا كل عام تنفذ حملات توعية بيئية بمشاركة جهاز شئون البيئة بقنا.



فيما تحدث المهندس أسعد محمد-مسئول الإعلام و التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، عن مجهودات وزارة البيئة فى الحفاظ علي نهر النيل، وضرورة تحمل كل فرد دوره فى حماية النيل و عدم إلقاء المخلفات به و ترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أن مبادرة حراس النيل أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد-وزيرة البيئة، فى الخامس من أكتوبر استجابة لصاحب الفكرة الطفل محمد ممدوح، خلال رحلة نيلية بالمنيل و زيارة القرية الفرعونيه.



وأوضح محمد، أن المبادرة تهدف لإطلاق حملة تبدأ من اليوم حتى أول شهر ديسمبر، تنظم خلالها ندوات فى ٣٠ مدرسة لتوعية التلاميذ بالأخلاق البيئية و الحفاظ على نهر النيل و الاستفادة من المخلفات و عدم القائها فى نهر النيل أو حرقها، والتوعيه بمفاهيم "ترشيد الاستهلاك - التنمية المستدامه- تغير المناخ- قضية التنوع البيولوجي" برعايه من وزيرة البيئة و الدكتور محمد صلاح -رئيس جهاز شئون البيئة و المهندس أيمن شتا- رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة.

