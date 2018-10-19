فرج عامر مهاجما اتحاد الكرة: يكرهون بقاء سموحة فى الدورى

شن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة هجوما عنيفا على مسئولى تمن اتحاد الكرة، اليوم، بعد تعيين الحكم إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة فريقه مع حرس الحدود المقرر لها الثالثة عصر اليوم بالدوري الممتاز.



وكتب فرج عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك معلقا على قرار لجنة الحكام الرئيسية إسناد إدارة لقاء فريقه اليوم أمام الحرس لإبراهيم نورالدين: "أشكر اتحاد كرة القدم ولجنة حكامه الموقرة، على تعيين الكابتن إبراهيم نور الدين... هذه ثاني مباراة يحكمها لنا، خلال 5 أسابيع من الدوري، بعد كل المشاكل التي حدثت بيننا وبينه، وبين العديد من الأندية، وأهمها الأهلي والزمالك".



وأضاف: "تأكدت أن هناك تعمدًا أن نكره كرة القدم وأنه ليس هناك رغبة في استمرار سموحة بالدوري".