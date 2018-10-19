ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فرج عامر مهاجما اتحاد الكرة: يكرهون بقاء سموحة فى الدورى

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:15 م
فرج عامر
فرج عامر
منتصر الرفاعى
شن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة هجوما عنيفا على مسئولى تمن اتحاد الكرة، اليوم، بعد تعيين الحكم إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة فريقه مع حرس الحدود المقرر لها الثالثة عصر اليوم بالدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك معلقا على قرار لجنة الحكام الرئيسية إسناد إدارة لقاء فريقه اليوم أمام الحرس لإبراهيم نورالدين: "أشكر اتحاد كرة القدم ولجنة حكامه الموقرة، على تعيين الكابتن إبراهيم نور الدين... هذه ثاني مباراة يحكمها لنا، خلال 5 أسابيع من الدوري، بعد كل المشاكل التي حدثت بيننا وبينه، وبين العديد من الأندية، وأهمها الأهلي والزمالك".

وأضاف: "تأكدت أن هناك تعمدًا أن نكره كرة القدم وأنه ليس هناك رغبة في استمرار سموحة بالدوري".
loading...

ترشيحاتنا

بعد أزمة خاشقجي..الصحفيين الأتراك بالخارج مهددون بالقتل فى قنصليات أردوغان

عمّار حمدي يكتفي بجلسة في جيم الأهلي

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

القمامة تجتاح شارع مصطفى النحاس.. صور

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط.. فيديو

هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور

المشرف على سيراميكا كليوباترا: نتعرض لمخطط لإجهاض حلم الصعود للدورى الممتاز .. فيديو

وفاق سطيف يكافئ لاعبيه قبل الموقعة الحاسمة أمام الأهلي

#دينا _الشربيني تتصدر تويتر بعد المفاجأة التي فجرها الهضبة أمس

عمرو دياب لأحد حضور حفلته: مش عاجبك ماتسمعنيش

طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

فيديو

إعادة هيكلة القطاع الصحي في شمال سيناء .. فيديو
زيادة نسبة صادرات مصر لألمانيا 34% عن العام الماضي.. فيديو
طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو
لقطات من مؤتمر هنا نصلي معا في سانت كاترين.. فيديو
الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟