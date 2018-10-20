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ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:55 ص
ندوة لـ3500 عامل
ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجبات
هيثم سعد الدين
نظمت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ندوة للعاملين بشركة اوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، والتي يعمل بها نحو 3500 عامل ، وذلك لشرح مواد قانون العمل والإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم وكيفية عرضها سواء للمسئولين بمكاتب القوى العاملة أو لتوجيههم عن مدى مشروعية هذه المطالب .

وتأتي هذه الندوة في إطار تعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية بضرورة توعية عمال مصانع الملابس الجاهزة وخاصة العاملين منهم بشركات الاستثمار الأجنبية العاملة بالمناطق الحرة بالمحافظة، وذلك عن طريق التواجد الدائم بين العمال وأصحاب الأعمال وتبصيرهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة بقانون العمل المصري، من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل، بعد أن تعرضت الشركة إضراب عمالي مؤخرا استمر 3 أيام للمطالبة بعلاوة غلاء معيشة.

وتم خلال الندوة شرح مواد قانون العمل والإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم وكيفية عرضها سواء للمسؤولين بمكاتب القوى العاملة لتوجيههم عن مدى مشروعية هذه المطالب أو لعرضها على أصحاب العمل للمطالبة بها طبقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وذلك لتجنب توقف العمل بالمصانع وخطوط الإنتاج وإعطاء الفرصة للمسئولين بالقوى العاملة، وممثلي العمال للتفاوض على هذه المطالب مع ممثلي أصحاب العمل.

واستمعت اللجنة التي شكلها ياسر سعيد مدير المديرية ، من مجدي باشا مدير مكتب عمل المستقبل ، وفتحي الطباخ مفتش المنطقة ، من خلال الندوة إلى مشاكل العمال، وتم عرضها على إدارة الشركة مع مقترحات اللجنة لحل هذه المشكلات، وتم الاتفاق على عقد عدة لقاءات دورية مع العمال وأصحاب العمل خلال الفترة القادمة وقد لاقت هذه المقترحات استحسان ممثلي إدارة الشركة .
ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. صور
ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. صور
ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. صور
ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. صور
ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. صور
ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. صور
ندوة لـ3500 عامل بشركة بالإسماعيلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. صور
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