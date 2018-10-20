مواجهة مصرية في نهائي بطولة تشانل فاس للاسكواش في إنجلترا

نجح المصري علي فرج، لاعب الإسكواش، اليوم السبت، في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة تشانل فاس، المقامة في إنجلترا.



وجاء ذلك بعدما هزم مواطنه، كريم عبد الجواد، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، في نصف النهائي، بواقع 7-11، 11-5، 11-2، 11-9، في مباراة استمرت 63 دقيقة.



كما صعد المصري الآخر، طارق مؤمن، إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على منافسه البيروفي، ديجو إلياس، بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 15-13، 11-8، 11-4.



وسيقام النهائي المصري الخالص، غدا الأحد، في ختام البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 106 آلاف دولار.