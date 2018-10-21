تمرينات رياضية صباحية لشد عضلات البطن.. فيديو

قددم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لشد عضلات البطن، شاركته في تقديمها الإعلامية فرح طه.



وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الأحد، إن البطن تتكون من عضلة رئيسية ولابد من الحرص على أداء التمارين المناسبة لها للحصول على بطن مشدودة ومتناسقة، ولابد أن تكون تحت إشراف مدربين متخصصين.



وأعطى مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية وجسم مثالي مليء بالطاقة والنشاط.