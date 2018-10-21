تدريب منفرد لحراس مرمى الأهلي في الجزائر

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي، حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران منفردين على هامش المران الجامعي، تحت إشراف مصطفي كمال، مدرب الحراس، اشتمل على الجانب البدني وبعض التدريبات الخاصة بالكرة.



كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الجزائر، اليوم، وحرص الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، واكتفى بالمران البدني فقط تجنبًا للإرهاق.



يلتقي الأهلي مع وفاق سطيف، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.