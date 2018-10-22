وزير الخارجية اللبناني يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين ، جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني ، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات ، يجري خلالها مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية .



قالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير الخارجية اللبناني من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.



تتناول المباحثات بين السفير سامح شكري وزير الخارجية ونظيره اللبناني، العلاقات الثنائية بين البلدين ، والتطورات الإقليمية والقضايا العربية المشتركة .