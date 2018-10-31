بناء ونضال.. كتاب لتوثيق الحركة النسوية المصرية

صدر حديثًا عن مؤسسة المرأة والذاكرة، كتاب "بناء ونضال"، من تأليف هدى الصدة وميسان حسن، ويهدف إلى توثيق الحركة النسوية المصرية؛ من خلال الصور والمطبوعات والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات، حيث تشكل هذه المادة البصرية وثائق تاريخية تضئ لنا جوانبا مهمة في التاريخ.





يتناول الكتاب موضوعين أساسيين في تاريخ الحركة النسائية، الأول أن النساء كان لهن دور فعال في بناء مؤسسات المجتمع المدني المصري وبالتالي بناء مصر الحديثة، والثاني أنهن خضن معارك كثيرة؛ من أجل النهوض بالمجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة للجميع.





وينقسم الكتاب إلى جزئين الأول يلقي الضوء على بعض المؤسسات والجمعيات التي أسستها النساء أو شاركت فيها، وذلك بوصفها نماذج مختارة من تراث غني ومتنوع، أما الجزء الثاني فيسلط الضوء على جانب من المعارك التي خاضتها النساء، وليس كل المعارك بطبيعة الحال.



