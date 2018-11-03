ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول .. الأربعاء

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:48 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء الأربعاء المقبل هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأوضحت «الإفتاء» في بيان لها، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على الصفحة الرسمية للدار، لاستطلاع هلال شهر ربيع الأنور لعام 1440 هجرية، الذي سيتم بعد غروب شمس الأربعاء 7 نوفمبر، الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر 1440 هجرية الموافق 7 نوفمبر لعام 2018 م بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وتجدُر الإشارة إلى أن شهر ربيع الأول، هو الشهر الذي شهد مولد رسول الله محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- والذي كان في 12 ربيع الأول.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

هجوم نارى من جماهير ريال مدريد على سيرجيو راموس بسبب الكلاسيكو

الدفاع المدني السعودي يكشف حقيقة إطلاق صافرات الإنذار في جدة

علي جمعة يكشف عن رأيه في مجزرة استاد بورسعيد ضد جمهور الاهلي.. فيديو

إحباط محاولة تهريب 5 أطنان ملابس مستوردة غير خالصة الجمارك.. فيديو

شاهد.. عاصي الحلاني يتنزه على كورنيش النيل قبل حفل ألأوبرا

الأهلي 97 يهزم بيراميدز 2 - 1 في عقر داره

حبس مدير أعمال محمد رمضان لاتهامه بقتل سوداني واصابة زوجة الاسطورة و 3 آخريات

الرئيس السيسي يشهد فيلماً تسجيلاً للفنانة ريم مصطفى.. فيديو

5 أعراض لـ الغدة الدرقية

شاهد.. أول تعليق من كندة علوش بعد ولادتها.. وتعتذر للأصدقاء لهذا السبب

الحياة تحت الماء بدون معدات غطس وأنابيب أكسجين.. أغرب الأماكن للإقامة هناك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

فيديو

أحمد موسى معاتبا وائل جمعة: لو أبو تريكة كان في الأستوديو كان جاب حق الأهلي
طارق فهمي: جدول منتدى شباب العالم مزدحم ويركز على أفريقيا.. فيديو
السيسى لـ نادية الإيزيدية: سنطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش.. فيديو
ترامب يحذر من خطر المهاجرين.. ويؤكد: الديمقراطيون متطرفون.. فيديو
أحمد موسى: أبو العينين روج لمصر وخريطتها الاستثمارية في واشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟