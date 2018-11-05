ضبط شخصين لإتجارهما فى العملة والنقد الأجنبي بكفرالزيات..صور



وتلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدي العميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية حول قيام المدعو"ماهر حسن عبد الستار" 37 سنه صاحب محل أجهزة محمول والكائن بشارع سعد زغلول بمدينه كفرالزيات بدائرة المركز مقيم بها بمزاوله نشاط واسع فى الإتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون المشار إليها خارج المنافذ الرسمية بيعا وشراء بأسعار السوق السوداء منخذا من المحل الخاص به سالف الذكر مقرا لممارسة نشاطه الآثم .



وبتقنين الإجراءات الأمنيه وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن المقدم وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المذكور داخل المحل الخاص به والمشار إليه وبحوزته مبلغ مالي قدره "108800 " جنيه مصري ومبلغ مالي قدره 550 يورو ومبلغ مالي قدره 300 دولار أمريكي و2 هاتف محمول وضبط المدعو "خالد .ج .س.ا " 48 سنه حاصل على معهد فني تجاري ومقيم بقرية دلبشان بمركز كفرالزيات حال قيامه باستبدال عملات أجنبيه "يورو " الأول وبضبطه وتفتيشه عثر معه على مبلغ 650 يورو ومبلغ مالي 255 جنيها مصريا وهاتف محمول وتم التحفظ على المضبوطات .



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط ..اعترف المتهم الأول بنشاطه فى الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفيه وبأسعار السوق السوداء وأقر المتهم الثاني بحضوره للتعامل في النقد الأجنبي مع الأول واستبدال مبلغ اليورو منه وتحرر المحضر رقم 37508 جنح كفرالزيات لسنة 2018م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.



تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط صاحب محل محمول وأحد العملاء لإتجارهما فى العمله والنقد الأجنبي بدائرة مركز كفرالزيات وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي المحافظة .