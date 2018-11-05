جامعة القاهرة: إعلان الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات..الأربعاء

أعلنت جامعة القاهرة أنه سوف يتم إعلان الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات طلاب جامعة القاهرة للعام الجامعي 2018/2019، يوم الأربعاء المقبل ،وذلك بعد فحص الطعون، لتبدأ الدعاية الانتخابية للطلاب المرشحين في اليوم التالي مباشرة .





وأوضحت الجامعة في بيانها أنه ستبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات، حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه من حق جميع الطلاب التعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم في اتحاد الطلاب، مؤكدًا عدم تدخل إدارة الجامعة في العملية الانتخابية للطلاب.



