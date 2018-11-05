ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تعلن يوم الأربعاء القادم الموافق 7 نوفمبر الجاري ،

جامعة القاهرة: إعلان الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات..الأربعاء

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
قسم التعليــــم
أعلنت جامعة القاهرة أنه سوف يتم إعلان الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات طلاب جامعة القاهرة للعام الجامعي 2018/2019، يوم الأربعاء المقبل ،وذلك بعد فحص الطعون، لتبدأ الدعاية الانتخابية للطلاب المرشحين في اليوم التالي مباشرة .

وأوضحت الجامعة في بيانها أنه ستبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات، حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه من حق جميع الطلاب التعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم في اتحاد الطلاب، مؤكدًا عدم تدخل إدارة الجامعة في العملية الانتخابية للطلاب.

ودعا رئيس جامعة القاهرة، الطلاب إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب لمعايير القدرة علي خدمة الأنشطة الطلابية وعدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال مراحل العملية الإنتخابية للطلاب.
loading...

ترشيحاتنا

الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور

الزمالك يسعى لاقتناص نقاط حرس الحدود اليوم

الآثار تعلن كشفا جديدا في سقارة

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

كارتيرون يعيد ناصر ماهر وحمدي لقائمة رحلة تونس واستبعاد فتحي ومؤمن زكريا

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. تعرف على عدد زيجاتها ومؤهلها الدراسي

مصر وتونس ضد الفتنة.. الأهلى والترجي إيد واحدة قبل النهائى الافريقي

الولايات المتحدة تعفي 8 دول من العقوبات المفروضة على إيران

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

وزير التعليم العالي يعلن أفضل 3 جامعات مصرية في عام 2018

دواء جديد لعلاج الإكتئاب الشديد

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

أسوان تستقبل الفوج الثاني من قطار الشباب ضمن مشروع اعرف بلدك..صور

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

المتحف الكبير يستقبل 614 قطعة أثرية من متحف التحرير.. صور

فيديو

السيسي يشهد فيلما عن التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة.. فيديو
السيسي يشهد فيلما وثائقيا عن نظام التعليم الجديد وسبل تطوير المناهج.. فيديو
طارق شوقي: التعليم ليس شهادة على الحيط ولازم نغير من الدول المتقدمة..فيديو
السيسى: وزراء الحكومة يسعون لتغيير الواقع فى مصر .. فيديو
وزير التعليم العالي: نستهدف خلق كوادر شابة ومدربة وفاعلة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟