محافظ المنيا يقيل رئيس قرية الروضة بملوي..صور

أقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم، رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ملوى وذلك لسوء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتردى أوضاع النظافة على مستوى القرية إضافة إلى تدنى نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.





جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمركز ملوى يرافقه العميد فادى وديع رئيس المركز والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين وايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق؛ حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد قرية الروضة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة النظافة العامة ولاحظ خلال الجولة قيام أحد المواطنين ببناء عقار مخالف مكون من طابقين ( بدون ترخيص) أمام مبنى الوحدة المحلية دون اتخاذ أي إجراءات رادعة حيال المخالف.





وكلف المحافظ، محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة باختيار رئيس للوحدة المحلية للروضة ذو كفاءة ومن ذوى الخبرات للقيام بالمهام المكلف بها على أكمل وجه بما يضمن تقديم خدمة تليق بمواطني القرية.



