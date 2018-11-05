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محافظات

محافظ المنيا يقيل رئيس قرية الروضة بملوي..صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:30 م
اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
أيمن رياض
أقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم، رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ملوى وذلك لسوء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتردى أوضاع النظافة على مستوى القرية إضافة إلى تدنى نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمركز ملوى يرافقه العميد فادى وديع رئيس المركز والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين وايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق؛ حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد قرية الروضة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة النظافة العامة ولاحظ خلال الجولة قيام أحد المواطنين ببناء عقار مخالف مكون من طابقين ( بدون ترخيص) أمام مبنى الوحدة المحلية دون اتخاذ أي إجراءات رادعة حيال المخالف.

وكلف المحافظ، محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة باختيار رئيس للوحدة المحلية للروضة ذو كفاءة ومن ذوى الخبرات للقيام بالمهام المكلف بها على أكمل وجه بما يضمن تقديم خدمة تليق بمواطني القرية.

وأكد المحافظ خلال جولته أنه لا مكان لمسئول متخاذل او متكاسل في أداء عمله وأصحاب الأيدي المرتعشة لا وجود لهم، وكلف رؤساء المراكز ومديري مديريات الخدمات بعرض تقارير دورية بنسب الانجاز التي تتحقق على ارض الواقع في ازالة التعديات وإنهاء مشروعات الرصف والانضباط داخل القطاعات الخدمية والوحدات الصحية.
محافظ المنيا يقيل رئيس قرية الروضة بملوي..صور
محافظ المنيا يقيل رئيس قرية الروضة بملوي..صور
محافظ المنيا يقيل رئيس قرية الروضة بملوي..صور
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