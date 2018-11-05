دورة تدريبية بإعلام الأزهر في تصميم وإخراج صحيفة باستخدام البرامج الحديثة

بدأت كلية الإعلام بجامعة الأزهر في عقد دورة تدريبية حول "تصميم وإخراج صحيفة باستخدام برامج التصميم: "Adobe In Design –Photoshop –Illustrator، بدأت فعاليات الدورة بورشة عمل اليوم تتبعها ورش أخرى للطلاب خلال العام الجامعي، حيث حاضر في الورشة د. محمد خليفة، المدرس المساعد بالكلية.
تناولت ورشة العمل العديد من المفاهيم والأساليب الإخراجية الحديثة في تصميم وإخراج الصحف باستخدام برنامج التصميم والإخراج، والتصميم الأساس وتخطيط الصفحات، وصفحات الماستر، وتصميم "الموتيفات"، وغيرها من العناصر الإخراجية المتخصصة الأخرى.
وأكد غانم السعيد عميد الكلية، إن الورشة تهدف إلى تطوير المهارات العملية للطلاب والقدرة على رسم وتنفيذ الماكيت وتصميم وإخراج الصحف، وتأهيلهم وتزويدهم بالخبرة اللازمة، حيث تأتي ورش العمل التي تنظمها الكلية في تخصصات إعلامية مختلفة لدعم مهارات الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل.