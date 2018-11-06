غزل المحلة يسعى للمنافسة على القمة أمام أبو قير بالقسم الثاني

يستضيف اليوم فريق غزل المحلة، منافسه أبو قير للأسمدة في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة قبل فترة التوقف، وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بدوري القسم الثاني.



ويسعى غزل المحلة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري، كما يحاول فريق أبو قير للأسمدة الدخول في المنافسة عليى مراكز القمة في المجموعة.



جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 14 نقطة، بينما جاء أبو قير للأسمدة في المركز السابع برصيد 11 نقطة.