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برلمان

النواب يثيرون إشكاليات سنتر الوزير وعبارة سوهاج

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:41 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، إثارة عدد من إشكاليات المواطنين، وفق بيانات عاجلة أعلنها الأعضاء، حيث تقدم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، ببيان عاجل موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن حادث سقوط باب العبارة النهرية الخاصة بقرية الخزندارية شرق التابعة لمركز طهطا.

وانتقد سالم، حدوث أعطال متكررة بالعبارة، نظرا لوجود عبارة واحدة وتوقف باقى العبارات عن العمل، مما يمثل خطر على أهالى القرية والتى يقدر تعدادها بأكثر من 20 ألف نسمة، وعدم توفير عبارة نهرية جديدة لهم ـ أو إنشاء كوبرى يربط بين القرية من الجهة الشرقية ومدينة طهطا من الجهة الغربية.

من جانبه انتقد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، ما تم من قبل أجهزة الأمن نحو المجلس التصديرى، واقتحامه بشأن أزمة البطاطس، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بالسلب على الاستثمارات الزراعية والفلاح المصرى، خاصة فيما يتعلق باقتحام الثلاجات الخاصة بها قائلا: "هذا الأسلوب سيئ ويؤثر على الاستثمار".

وآثار النائب علي عبد الونيس عضو مجلس النواب، مشكلة طلاب "سنتر الوزير"، الذي تم إغلاقه من قبل وزارة التربية التعليم، والذى كان يتم التعامل معه بأنه مدرسة ثانوى، مؤكدًا ضرورة أن تتحرك الوزارة تجاه هؤلاء الطلاب الذين تم النصب عليهم.
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