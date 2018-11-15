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عكاشة: أفراد الأمن وعمال النظافة محسوبون على الإعلام في التليفزيون

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:27 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن عدد العاملين فى مبنى الإذاعة والتليفزيون بلغ 52 ألف شخص، موضحًا أن المبنى لا يوجد به حاليًا إلا 8 آلاف إعلامى ما بين مذيعين ومعدين ومخرجين ومصورين.

وأشار «عكاشة» أن التليفزيون المصري يشهد حالة من الارتباك وعدم النظام لدرجة أنه يتم حساب أفراد الأمن والمحاسبين وعمال الديكور والنظافة، على الإعلام؛ مؤكدا أن التليفزيون يعانى من عجز فى عدد المصورين، رغم أن التصوير أهم تخصص.

وقال «عكاشة»، إنه في بداية عمله بالتليفزيون المصري كان يتقاضى راتبا 118 جنيها؛ موضحا أن المبلغ يقل حتى يصل ليده من الصراف ليصبح 98 جنيها.

وسخر «عكاشة»، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»، على فضائية «الحياة» من تدني المرتبات في تلك الفترة؛ قائلا: « كنت باخد الــ 98 جنيه دول وأروح على محطة البنزين أفول العربية .. واقوم شاري بباقي المرتب سجاير علشان اضمن أشرب طول الشهر».

وتابع «عكاشة»: « لما أفول العربية واشتري السجاير أطلع على ابويا أقوله هات بقى مصروفي ».
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