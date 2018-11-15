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رياضة

كوكاكولا يهزم إنبي وديا بالثلاثة استعدادا للقسم الثاني

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق الفريق كرة القدم الأول بنادي كوكاكولا بقيادة تامر مصطفي فوزا كبيرا على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن استعدادات الفريق للقسم الثاني.

أحرز أهداف كوكاكولا إريك فى الدقيقة 20 من الشوط الأول وتعادل لإنبي عمرو الحلواني فى الدقيقة 8 من الشوط الثاني قبل أن يحرز محمود توبه الهدف الثاني لإنبي وتعادل كوكاكولا بقدم عمر عسليه فى الدقيقة 33 من الشوط الثاني وأحرز هدف الفوز محمد زينهم جدو فى الدقيقة 39 من الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز فريق كوكاكولا.

وكان الفريق قد خاض مباراة صباح اليوم مع اتحاد الشرطة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق استعدادا للقاء بورتو السويس يوم 22 نوفمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز ب.
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