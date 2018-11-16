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أخبار العالم

الأمم المتحدة: الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه باطلة ولاغية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:01 م
الجولان السورية المحتلة
الجولان السورية المحتلة
أ ش أ
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على سيادة سوريا على الجولان السوري ، معتبرة أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - إن تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار حول "الجولان السوري المحتل" رسالة واضحة لإسرائيل بأن احتلالها للجولان أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف الجعفري أن أبناء الجولان السوري المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية في الثلاثين من الشهر الماضي.

وأشار المندوب السوري إلى أن التصويت لمصلحة مشروع القرار حول الجولان السوري المحتل يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ويؤكد أيضا أن محاولة إسرائيل ضمه إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني.

ويذكر الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالأغلبية الساحقة بسيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.
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