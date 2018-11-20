ولي العهد السعودي يلتقط سيلفي مع المواطنين في تبوك .. صور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته لأهالي تبوك، أثناء الزيارة التي يقوم بها برفقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المدينة.



والتقط المواطنون صورا سيلفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك وسط حالة من الفرحة من قبل المواطنين.



ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 151 مشروعًا في تبوك بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.



ووضع الملك سلمان حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة تبوك، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد.



وتنوعت المشاريع بين تعليمية وخدمية وبيئية، فيما رأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء في مدينة تبوك.