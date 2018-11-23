تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصا بأسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:



فبلغ عيار 24، 698 جنيها، أما عيار 21 فسجل 611 جنيها، وسجل عيار 18 مبلغ 523 جنيهًا، أما الجنية الذهب فبلغ 4888 جنيهًا.



كما عرض التقرير أسعار العملات الأجنبية كالتالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.96، شراء 17.86

اليورو: بيع 20.35، شراء 20.20

الجنيه الإسترليني: بيع 22.89، شراء 22.72

دينار كويتي: بيع 58.89، شراء 58.47

الريال السعودي: بيع 4.75، شراء 4.75