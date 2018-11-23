تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصا بأسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:
فبلغ عيار 24، 698 جنيها، أما عيار 21 فسجل 611 جنيها، وسجل عيار 18 مبلغ 523 جنيهًا، أما الجنية الذهب فبلغ 4888 جنيهًا.
كما عرض التقرير أسعار العملات الأجنبية كالتالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.96، شراء 17.86
اليورو: بيع 20.35، شراء 20.20
الجنيه الإسترليني: بيع 22.89، شراء 22.72
دينار كويتي: بيع 58.89، شراء 58.47
الريال السعودي: بيع 4.75، شراء 4.75
فبلغ عيار 24، 698 جنيها، أما عيار 21 فسجل 611 جنيها، وسجل عيار 18 مبلغ 523 جنيهًا، أما الجنية الذهب فبلغ 4888 جنيهًا.
كما عرض التقرير أسعار العملات الأجنبية كالتالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.96، شراء 17.86
اليورو: بيع 20.35، شراء 20.20
الجنيه الإسترليني: بيع 22.89، شراء 22.72
دينار كويتي: بيع 58.89، شراء 58.47
الريال السعودي: بيع 4.75، شراء 4.75