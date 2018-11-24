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رياضة

أودينيزى يسقط روما بهدف في الدوري الإيطالي.. فيديو وصور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:05 م
من لقاء الفريقين
من لقاء الفريقين اليوم
حسن العمدة
حقق فريق أودينيزي فوزا صعبا على منافسه روما بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الفريولي فى الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري الايطالي الممتاز.

أحرز فريق أودينيزي الهدف الوحيد فى الدقيقة 54 عن رودريجو دي بول، بعد مراوغة رائعة لمدافعي روما لينفرد بمرمى الذئاب فسددها بإتقان لتسكن الشباك.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد روما عند 19 نقطة، في المركز السادس.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث لأودينيزي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

وتعد هذه الخسارة هي الرابعة لروما، في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات، والتعادل في أربع.
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