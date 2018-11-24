ماكرون يعلق على تظاهرات السترات الصفراء: عار علي من أساء للفرنسيين

وجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، الشكر لكل من طبق القانون في مواجهة المتظاهرين الذين خرجوا إلي الشوارع الفرنسية احتجاجا علي زيادة أسعار المحروقات، منتقدا كل من خرج للتظاهر وأساء إلي المواطنين والصحفيين الفرنسيين.

وقال: "نشكركم علي تطبيق القانون وبشجاعة ومهنية وعار علي الذين هاجموهم وعلي كل من أساء للمواطنين والصحفيين".





وأكد الرئيس الفرنسي في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" أنه لامجال لأي عنف وبأي طريقة داخل الجمهورية الفرنسية

وتابع: " عار علي اولئك الذين حاولوا ترهيب المسؤولين المنتخبين، ولا مجال لهذا العنف في الجمهورية".





تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية، قد أعلنت اليوم حالة الاستنفار استعدادًا لمواجهة اندلاع موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء"، والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين.





ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإنه من المتوقع أن تقطع الاحتجاجات السيل المروري في الشانزليزيه ومنطقة "لا كونكوجد".



