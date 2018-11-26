قبل مغادرة منزلك.. تعرف على الطرق المزدحمة وبدائلها.. فيديو

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الحالة المرورية جيدة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، مشيرا إلى أن الغرفة لم تتلق أي إخطارات للحالة الجوية بشأن أية شبورة أو أمطار تؤثر على حركة المرور اليوم.



وأشار«الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى وجود أحجام مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، فيما يشهد الاتجاه الآخر سيولة مرورية، موصيًا باستخدام البدائل سواء محور روض الفرج أو محور الواحات ومنه إلى الدائري.



ولفت إلى وجود كثافات على الطريق الدائري عند مناطق السلام للقادم من الزراعي باتجاه القاهرة الجديدة، ومناطق البساتين.





