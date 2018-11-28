شريف الجبلي عضوًا بمجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا عن اتحاد الصناعات المصرية



ويشارك إتحاد الصناعات المصرية للمرة الأولى في إجتماعات مجلس أعمال الكوميسا بعد انضمامه كعضو في أكتوبر من العام الماضي.



هذا وقد أجربت الإنتخابات الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة ، وفي ضوء النظام الأساسي للمجلس تجرى الإنتخابات علي عدد ٨ مقعد ويحجز المقعد التاسع في عضوية المجلس للمنظمة التي كان ممثلها يشغل مقعد رئيس المجلس السابق ، ولما كان الرئيس السابق للمجلس هو د. أماني عصفور - رئيس جمعية سيدات الأعمال المصريات ، ولما كان انضمام اتحاد الصناعات المصرية كعضو يجعل لمصر عضوين في الجمعية العمومية فقد تم تسمية كل من د. شريف الجبلي ، ود. أماني عصفور معا في عضوية مجلس الإدارة في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إنشاء المجلس منذ ثمانية أعوام.



كما أقرت الجمعية العمومية إنشاء لجنة للصناعة بمجلس أعمال الكوميسا برئاسة اتحاد الصناعات المصرية ، هذا ومن المكاسب الأخري التي تحققت بمشاركة الاتحاد في أعمال الجمعية العمومية إقرار اللغة العربية كلغة رسمية في مستندات وأعمال المنظمة وهو ما تم تطبيقه خلال الاجتماع الثامن للجمعية العمومية بالفعل ، وأما عن بقية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين فقد تم انتخاب ٨ من دول موريشيوس والسودان وكينيا وإثيوبيا ومالاوي وزيمبابوي ورواندا وسيشل.



ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا يخضع لنظام التمثيل الجغرافي لعدد من مجموعات جغرافية للدول هي الجزر ، شمال إفريقيا ، القرن الإفريقي ، شرق ووسط إفرقيا ، جنوب إفريقيا. وقد شهدت مشاركة إتحاد الصناعات المصرية خلال الزيارة لقاءًا مع السفير المصري بزامبيا ، والبعثة الدبلوماسية ورئيس المكتب التجاري بمقر السفارة للتعرف علي كيفية توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والترتيب للزيارة القادمة لاتحاد الصناعات المصرية والتي ستشمل كل من زامبيا وزيمبابوي والمتوقع لها أن تتم في مارس ٢٠١٩. كما تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي منظمات الأعمال المشاركة في الجمعية العمومية .

شارك إتحاد الصناعات المصرية في أعمال إجتماع الجمعية العمومية الثامنة لمجلس أعمال الكوميسا بوفد مكون من كل من د. شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي بالإتحاد و د. خالد عبد العظيم - المدير التنفيذي للإتحاد والتي انعقدت على مدي يومي 28 و29 من شهر نوفمبر الحالي في العاصمة الزامبية لوساكا.