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رياضة

جماهير الاتحاد تلقي الزجاجات على لاعبي الزمالك.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة "صدى البلد"، لحظة إلقاء جماهير الاتحاد السكندري، للزجاجات، على لاعبي الزمالك، قبل بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت منذ قليل بفوز "سيد البلد" بركلات الترجيح، وصعوده إلى دور الـ8 ببطولة كأس زايد للأندية، وخروج أبناء ميت عقبة؛ وهو ما تسبب في توقف المباراة حتى انتهاء الاعتداء.

وتغلب فريق الاتحاد السكندري على نادى الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3 في مباراة الإياب التى أقيمت بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية.

وحقق الزمالك فوزا على زعيم الثغر بهدف دون رد، فى لقاء الذهاب.

أحرز ضربات الجزاء للزمالك "فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى فتحى" وأهدر "محمود علاء وعبدالله جمعة وحمدى النقاز".
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