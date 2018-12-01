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رياضة

مصيلحي: سنلبي طلبات الجهاز الفني للاتحاد في يناير.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:28 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن لاعبيه استطاعوا أن يقدموا مباراة قوية أمام الزمالك في دور الـ 16 من البطولة العربية.

وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللاعبين استطاعوا أن ينفذوا جميع التعليمات الفنية لحلمي طولان أمام الزمالك ومنح اللاعبين طاقة قوية للتأهل إلى دور الثمانية من البطولة العربية.

وأكد محمد مصيلحي، أن هناك لجنة مشكلة معنية بصفقات شهر يناير تضم حلمي طولان ووليد صلاح الدين مدير الكرة، كاشفا أن الصفقات الشتوية للنادي ستكون على مستوى عال.

ووصف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن الدوري المصري خلال الموسم الحالي من أصعب الدوريات في الكرة المصرية.

وأشار محمد مصيلحي، إلى أن مبارياته أمام الزمالك والأهلي ستكون بدون جمهور على عكس العادة كما هو متبع من وجود 5 آلاف مشجع في مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.
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