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محافظات

تحرير 201 محضر مخالف في حملة لرفع الإشغالات بالمنيا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:39 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
ايمن رياض
حرّرت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، 201 محضر مخالف خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات نظمتها الوحدة المحلية برئاسة نور مرزوق نائب رئيس المركز بالتعاون مع وحدة الإشغالات وشرطة المرافق بهدف تحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوي والحفاظ على حرم الطريق العام.

وقال اللواء إيهاب زهني، رئيس المركز، إن هذه الحملات تأتى تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذي وجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضر إشغال طريق و180 إزالة إدارية و6 محاضر إدارة بدون ترخيص و4 محاضر نظافة.
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