أحمد حسن: عمرو مرعي إضافة لـ بيراميدز .. والجميع طالب بضمه

تحدث أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز عن مميزات عمرو مرعي المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من فريق النجم الساحلي التونسي خلال الانتقالات الشتوية.



وقال الصقر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بالنسبة لنا منذ فترة إن عمرو مرعي أحد أهدافنا، الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أكد اهمية وجود اللاعب في صفوف الفريق".



وتابع "الجميع داخل نادي بيراميدز يرى عمرو مرعي لاعب مميز وسيفيد الفريق بشكل كبير".