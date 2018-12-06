عضو بالمحامين: البعض استغل اسمي في بيان القرض دون علمي

أعلن إبراهيم عمران، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تأييده للقرض الذي تعتزم النقابة التعاقد عليه لإنشاء ثلاثة مستشفيات، ومول تجاري، مؤكدا أن تشويه البعض للقرض كان بمنزلة استغلاله لمصالح شخصية وانتخابية.



واستنكر عمران، خلال بيانه الذي نشره مساء اليوم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قيام البعض باستغلال اسمه في بيانات دون إذنه، وعلمه، مشيرًا إلى قيام البعض باختلاق معارك وهمية لا وجود لها إلا في خيالهم المريض على حد تعبيره.



كان عدد من المحامين نشروا بيانًا يحمل اسم عضو مجلس نقابة المحامين و7 نقباء فرعيين، بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، يدعون فيه المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات النقيب وفقًا لما أعلنوه، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.

