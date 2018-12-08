ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد عبد الرازق: مجموعة مصر في الكرة الشاطئية نارية.. ومواجهة مدغشقر صعبة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
عبدالله هشام
وجه أحمد عبد الرازق المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بعد الفوز اليوم بسداسية على المغرب في افتتاح مشوار الفراعنة بأمم أفريقيا المقامة حاليا بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن أبو ريدة كان قلقا قبل اللقاء نظرا لقوة الفريق المغربي.

قال عبد الرازق إن المنتخب المغربي ند قوي ويمتلك لاعبين مميزين، لكن المنتخب الوطني نجح في التعامل معهم حتى تحقق الهدف وهو الفوز.

وتابع أن مجموعة مصر قوية للغاية، حيث تضم منتخب مدغشقر بطل نسخة ٢٠١٥، وكوت ديفوار والمغرب وكلها منتخبات أقوى من المجموعة الثانية، مشيرا إلى أنه سيغلق صفحة الفوز اليوم ويركز من الغد في مواجهة مدغشقر بعد غد الاثنين.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى خالد لطيف المشرف على الكرة الشاطئية لتواجده المستمر مع الفريق وتذليل أي عقبات تواجه الفريق.
loading...

ترشيحاتنا

مصرع روسي وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بالزعفرانة

الأهلي يبدأ في توسيع دائرة التفاوض بحثا عن الصفقة الرابعة

ياسمين صبرى تتألق بالأحمر بعد إعادة فتح حساباتها بمواقع التواصل

مصر والكويت توقعان اتفاقية بقيمة 40 مليون دينار كويتي

شاهد.. طائرة إماراتية تكتسي بالماس والكريستال احتفالا بالكريسماس

الأهلي للجهات الأمنية: سنتحمل مسئولية جماهيرنا داخل الملعب في الدوري

حسام صلاح: كلمة FAST هي الحل الوحيد لتجنب مضاعفات السكتة الدماغية.. فيديو

أناقة ملكية.. إطلالات الأميرة ماري في زيارتها إلى لاتفيا.. صور

متظاهرو السترات الصفراء يستهدفون قصر الرئاسة والأمن يرد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

تعرف على مصممة الطائرة المرصعة بالماس والكريستال

النيران الصديقة تمنح هدفا ثالثا لـ ليفربول فى شباك بورنموث عقب ثنائية صلاح .. فيديو

شاهد .. لحظة بكاء شيرين عبد الوهاب فى حفلها بالكويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشا مهدى فى جولة مع الأميرة هيفاء بالرياض .. صور

أسعار الأسماك في الأقصر تبدأ من 12.5 جنيه.. صور

أناقة ملكية.. إطلالات الأميرة ماري في زيارتها إلى لاتفيا.. صور

متظاهرو السترات الصفراء يستهدفون قصر الرئاسة والأمن يرد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

فيديو

شرطة البيئة والمسطحات تشن حملاتها وتحقق نتائج إيجابية.. فيديو
نتائج جهود القوافل الطبية خلال نوفمبر في إطار مبادرة كلنا واحد.. فيديو
الري: نعمل على تنفيذ خطط مرحلية للتصدي لأخطار السيول ..فيديو
الكويت للتنمية: مصر ضمن أكبر المستفيدين من تمويل الصندوق ..فيديو
عربات الأمن الكاسحة تحاول إزالة متاريس السترات الصفراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟