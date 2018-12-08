أحمد عبد الرازق: مجموعة مصر في الكرة الشاطئية نارية.. ومواجهة مدغشقر صعبة

وجه أحمد عبد الرازق المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بعد الفوز اليوم بسداسية على المغرب في افتتاح مشوار الفراعنة بأمم أفريقيا المقامة حاليا بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن أبو ريدة كان قلقا قبل اللقاء نظرا لقوة الفريق المغربي.



قال عبد الرازق إن المنتخب المغربي ند قوي ويمتلك لاعبين مميزين، لكن المنتخب الوطني نجح في التعامل معهم حتى تحقق الهدف وهو الفوز.



وتابع أن مجموعة مصر قوية للغاية، حيث تضم منتخب مدغشقر بطل نسخة ٢٠١٥، وكوت ديفوار والمغرب وكلها منتخبات أقوى من المجموعة الثانية، مشيرا إلى أنه سيغلق صفحة الفوز اليوم ويركز من الغد في مواجهة مدغشقر بعد غد الاثنين.



واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى خالد لطيف المشرف على الكرة الشاطئية لتواجده المستمر مع الفريق وتذليل أي عقبات تواجه الفريق.