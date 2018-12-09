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حوادث

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نظمت أكاديمية الشرطة يومًا كاملًا بنظام المبيت تعايش خلاله "200 طالب وطالبة يمثلون 23 جامعة مصرية مع زملائهم طلبة كلية الشرطة، وذلك بمشاركة 100 طالب من الكلية الحربية" فى إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب الجامعات المصرية، وطلاب كلية الشرطة باعتبارهم قوة واحدة فى بناء الوطن وتعزيز قدرته فى مواجهة جميع الأخطار والتحديات.

وحرصت إدارة أكاديمية الشرطة، على استقبال الطلاب والترحيب بهم ونقل تحيات وزير الداخلية إليهم، والاهتمام البالغ بمبادرة التعايش مع شباب الجامعات والكليات العسكرية، لما تحققه من مردود إيجابى فى التقارب وتبادل الرؤى والثقافات بين شباب الوطن الواحد الأمر الذى يجعله وطنًا قويًا صلبًا عصى على الإنكسار والتشتت.

وتعرف الطلاب عن كثب على دور كيانات الأكاديمية فى تحقيق "رسالة العلم للأمن" وإيضاح الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور.

وتضمن برنامج التعايش فقرات متنوعة أهمها تكريم والدة الشهيد الرائد محمد أنور جمعة الضابط السابق بمديرية أمن شمال سيناء، والرائد محمود محمد طارق الذى أصيب فى إحدى الهجمات الإرهابية حيث تم دعوتهما للمشاركة فى فعاليات اللقاء بتوجيه كلمات من القلب حول قيم الولاء والإنتماء للطلاب الحضور، فضلًا عن تنظيم عدد من اللقاءات الدينية والتثقيفية والتوعوية والتعريف بمكانة مصر وأهميتها عبر العصور، بالإضافة إلى إلقاء الضوء حول دور أجهزة وزارة الداخلية فى المجال الأمنى والمجتمعى.

وقام الطلاب بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية شاركوا خلالها زملائهم طلبة كلية الشرطة الطوابير الصباحية فى ( اللياقة البدنية/الدراجات الهوائية ) بالإضافة إلى مشاهدة تدريبات الكفاءة القتالية والرماية والأسلحة.

من جانبهم أعرب طلاب الجامعات عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها إضافةً إلى ثنائهم وإعجابهم بالمحاضرات التثقيفية واللقاءات التوعوية والتى أثرت عقولَهم بأمورٍ حيوية كانت غائبة عنهم.
طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور
طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور
طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور
طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور
طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور
طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور
طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور
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