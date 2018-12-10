الأوقاف تطلق حملة مكارم الأخلاق للتعريف بالنبي

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، حملة «مكارم الأخلاق» للتعريف بأخلاق نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التي أضرت بصورة الإسلام وأساءت إلى صورة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.
وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المعظم، بحيث يتم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للحديث عن القيم والأخلاق الإنسانية بجميع دروس القافلة ودروس الواعظات.
وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المعظم، بحيث يتم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للحديث عن القيم والأخلاق الإنسانية بجميع دروس القافلة ودروس الواعظات.