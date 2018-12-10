الأوقاف تطلق حملة مكارم الأخلاق للتعريف بالنبي

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، حملة «مكارم الأخلاق» للتعريف بأخلاق نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التي أضرت بصورة الإسلام وأساءت إلى صورة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.



وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المعظم، بحيث يتم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للحديث عن القيم والأخلاق الإنسانية بجميع دروس القافلة ودروس الواعظات.

