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ديني

الأوقاف تطلق حملة مكارم الأخلاق للتعريف بالنبي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، حملة «مكارم الأخلاق» للتعريف بأخلاق نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التي أضرت بصورة الإسلام وأساءت إلى صورة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المعظم، بحيث يتم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للحديث عن القيم والأخلاق الإنسانية بجميع دروس القافلة ودروس الواعظات.
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