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عمرو حسن: الزيادة السكانية تربة خصبة للإرهاب ..فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
أيمن سيد
كشف مقرر المجلس القومي السكاني، الدكتور عمرو حسن، إنه بمرور كل 15 ثانية يولد طفل جديد بمصر، مؤكدًا أن الزيادة السكانية هي الخطر الحقيقي الذي يواجه مصر، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية بين السيدات في المنيا وصلت لـ51%.

وقال "حسن"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "تن تى فى " ، إن الزيادة السكانية هى بمثابة تربة خصبة للارهاب.

وأوضح "حسن"، أن مصر حققت طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي ولكن النمو السكاني يحطم كل شئ، مضيفا أن المجلس القومي للسكان يتحرك في 5 اتجاهات من أجل مواجهة تلك المشكلة .

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