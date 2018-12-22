وزير الزراعة: الدول المتقدمة تحتاج إلى عشرات السنوات لتنفيذ مشروع الصوب الزراعية

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن افتتاح مشروع الصوب الزراعية في العاشر من رمضان يدعو إلى الفخر.



وتابع أبو ستيت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « مشروع الصوب الزراعية الذي يستهدف إنشاء 100 ألف صوب بمصر، لا تستطيع الدول المتقدمة تحقيقه إلا في عشرات السنوات».



وأضاف وزير الزراعة «الصوب الزراعية ستوفر الخضروات في فترات العروات التي يقل فيها إنتاج بعض المحاصيل مما سيؤدي إلى إحداث توازن في الأسعار»، مؤكدا أن مشروع الصوب الزراعية سياسهم في زيادة الصادرات الزراعية.



وأوضح أبوستيت أن الصوب الزراعية ترشد حوال 70% من مياه الري .

