وليد سليمان ينتظم في المران الجماعي للأهلي

انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل في الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام.



وجاءت مشاركة سليمان، اليوم، بعد غيابه عن مواجهة جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا للإصابة.



وتعرض اللاعب لحالة إجهاد إلى جانب شكوى من إصابة في كاحل القدم. وشارك اليوم في المران، ليؤكد جاهزيته للعودة للمباريات.

