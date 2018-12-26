إزالة 424 تعديا على الأراضي الزراعية بالدقهلية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية اليوم حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى 14 مركزًا ومدينة هى ميت غمر اجا السنبلاوين تمى الامديد بني عبيد دكرنس منية النصر المطرية المنزلة الجمالية شربين طلخا بلقاس المنصورة.





وبلغ إجمالي حالات التعدى التى تم ازالتها اليوم 424 إزالة منها 312 حالة تعدٍ على أراضى الائتمان الزراعى و112 حالة تعدٍ على أراضى الإصلاح الزراعى وبلغت المساحة التى تم إزالة التعديات عليها 27 فدانا و10 قرارات و9 أسهم ليصل إجمالى حالات الإزالة التى تمت فى الايام الخمسة الاخيرة 1315 حالة منها 244 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية المملوكة للاصلاح الزراعى و 1071 حالة من أراضى الائتمان الزراعى باجمالى مساحة بلغت 100 فدان و15 قيراطًا و3 أسهم.





قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن هذه الحملات التى تستهدف حماية الرقعة الزراعية ومحاسبة المخالفين والتأكيد على قوة الدولة مستمرة بالتعاون مع الوزارات المعنية فى مقدمتها الزراعة والموارد المائية والرى والتنمية المحلية والداخلية بالإضافة إلى القوات المسلحة.





وأضاف أنه لا تهاون فى التصدى لأية مخالفة سواء الاراضى الزراعية أو في المدن ولن نفرط فى متر واحد من أراضى الدولة.