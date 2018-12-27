الطعام يجمع إسرائيل وقطر.. شيف إسرائيلي شهير يفتتح مطعماً في الدوحة

ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن الشيف الإسرائيلي الشهير يوناتان روشفيلد سيفتتح مطعمًا في أحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة في غضون بضعة أشهر.





وذكرت القناة أن روشفيلد يشرف في "هذه الأيام على إقامة مطعم فاخر لأطعمة يونانية في أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة القطرية".





وكشفت عن أن روشفيلد سيفتتح المطعم في مارس القادم في فندق منتجع المسيلة في الدوحة، مشيرة إلى أن "القطريين زوّدوا المطعم بأحدث أدوات الطبخ ولا مشكلة لديهم في استيراد مواد الطبخ الطازجة من أنحاء العالم".









وذكرت القناة أن الطاهي الإسرائيلي "يتنقل في الوقت الراهن بين إسرائيل وقطر من أجل تحضير المطبخ وتجهيز قائمة الطعام"، وأن "شركة شهيرة مسئولة عن إقامة الفندق والمطاعم الأربعة في المكان استأجرت خدمات الطاهي الإسرائيلي ليكون مستشارًا للمطاعم".



